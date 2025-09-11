Segurança

Caso da Mala
Notícia

Polícia toma depoimento de homem preso por matar e esquartejar mulher em Porto Alegre

Conteúdo da oitiva é mantido em sigilo; Ricardo Jardim está preso preventivamente e é apontado como autor do homicídio de Brasília Costa

Paulo Egídio

