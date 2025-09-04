Segurança

Cães e gatos
Notícia

Polícia tem indícios de que animais saudáveis sofreram eutanásia em Canoas

Ex-secretária do Bem-Estar Animal foi alvo de operação; prefeitura abriu sindicância para apurar o caso

Paulo Egídio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS