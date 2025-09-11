Polícia prende três pessoas e apreende 8 km de fios e cabos de energia roubados na zona sul de Porto Alegre

Polícia Civil cumpriu três mandados de busca e apreensão. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu três pessoas e apreendeu oito quilômetros de fios e cabos de energia furtados. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Restinga, no extremo sul de Porto Alegre. A investigação identificou a prática dos crimes de furto, roubo e receptação de fios e cabos.

Na ação, três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Cerca de 5 km de cabos de telefonia e 3 km de cabos da CEEE Equatorial foram apreendidos, além de armas de fogo.

Conforme a concessionária, entre janeiro e agosto de 2025, houve cerca de 4 mil casos de falta de energia devido ao furto ou tentativa de furto de cabos da rede elétrica na área da CEEE Equatorial. O número resulta numa média de 16 casos por dia.

Ao todo, mais de 105 mil clientes já foram afetados. As regiões mais afetadas são cidades litorâneas como Rio Grande, Capão da Canoa e a Capital.