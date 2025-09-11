Segurança

Polícia prende três pessoas e apreende 8 km de fios e cabos de energia roubados na zona sul de Porto Alegre

Segundo a CEEE Equatorial, em 2025, 4 mil casos de falta de energia aconteceram devido ao furto ou tentativa de furto de cabos da rede elétrica

Renê Almeida

Rádio Gaúcha

