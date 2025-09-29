Segurança

Na madrugada
Notícia

Polícia prende suspeito de ser autor do ataque a tiros em frente a casa noturna no centro de Porto Alegre

Jovem de 21 anos foi detido em Canoas ao procurar atendimento médico para um ferimento por tiro

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

