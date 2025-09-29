Polícia prende suspeito de ser autor do ataque a tiros em frente a casa noturna no centro de Porto Alegre

Segundo as autoridades, ao menos 20 tiros foram disparados. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O suspeito de ser o autor do ataque a tiros ocorrido na madrugada desta segunda-feira (29), em frente a uma casa noturna no Centro Histórico de Porto Alegre, foi preso durante a tarde. O jovem de 21 anos foi localizado em Canoas, na Região Metropolitana, após buscar atendimento médico, pela Polícia Civil e pelo 15º Batalhão de Polícia Militar.

Ele apresentava ferimentos em decorrência de disparo de arma de fogo, mas não corre risco de morrer. Seis pessoas ficaram feridas no ataque. Conforme a última atualização, parte delas segue em atendimento médico, sendo que duas apresentam quadro de saúde mais grave.

A motivação para o crime ainda é investigada. O ataque ocorreu por volta das 4h40min na Rua Marechal Floriano, no trecho entre a Rua Riachuelo e a Avenida Salgado Filho.

Segundo o diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, delegado Mario Souza, até o momento, a linha mais forte de investigação considera que houve um desentendimento no contexto da festa. Ainda não se sabe se já havia um atrito anterior, mas algo que ocorreu na casa noturna teria sido o estopim para a ação.

Os envolvidos foram identificados como provenientes de Guaíba. O homem preso não teve antecedentes criminais identificados. Entretanto, alguns dos feridos apresentam histórico criminal.