Polícia prende suspeito de homicídios em escola no Ceará; homem nega envolvimento

Crime aconteceu na Escola Estadual Professor Luís Felipe. Olivando Alves / Sobral na Midia

Um homem de 29 anos, suspeito de ser um dos envolvidos no homicídio de dois estudantes da Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral (CE), foi preso, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará. Imagens de câmeras de segurança mostram que o ataque foi cometido por dois homens.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante no bairro Sumaré. Durante a operação, a Polícia Civil também apreendeu celulares e uma moto que estava com o acusado.

De acordo com o g1, ele negou participação no crime durante depoimento à polícia. No entanto, segundo o delegado João Alberto, o suspeito entrou em contradição durante o interrogatório.

— Ele se nega a dar qualquer detalhe, mas entra a cada segundo em alguma contradição — disse o delegado, que afirmou também que há pelo menos oito evidências que conectam o suspeito ao ataque.

Ficha criminal

De acordo com a secretaria, o suspeito tem passagem pela polícia e já responde por outro homicídio, além dos crimes de roubo, associação criminosa e corrupção de menor.

O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, informou que a prisão foi feita com base em informações de inteligência policial e no trabalho dos policiais civis, que iniciaram a investigação imediatamente após o crime:

— A motivação (do crime) será descoberta com os depoimentos e diligências que estão sendo feitos. Importante ressaltar que, após o fato, a polícia de Sobral iniciou uma caçada a esse criminoso. E, devido a essa mobilização, ele não conseguiu fugir para mais longe — afirmou.

O crime ocorreu na quinta-feira (25), quando as vítimas foram alvo de tiros no estacionamento da escola, localizada no bairro Campo dos Velhos.