Polícia prende suspeita de buscar fuzil usado na morte do ex-delegado-geral de São Paulo

Ruy Ferraz Fontes foi assassinado na última segunda-feira em Praia Grande, onde estava morando. Prefeitura de Praia Grande / Reprodução

A Polícia Civil prendeu de forma temporária, na madrugada desta quinta-feira (18), uma mulher suspeita de participar do assassinato do ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes. Ela chegou ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento na tarde de quarta-feira (17), onde foi detida.

De acordo com o g1, a suspeita, que não teve a identidade divulgada, seria namorada de um dos envolvidos no crime e teria sido responsável por buscar um dos fuzis utilizados na execução. Fotos da arma foram encontradas no celular dela.

Outros dois suspeitos já foram identificados pela polícia e tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça, que ainda não foram cumpridas. A mãe e o irmão de um dos envolvidos também foram ouvidos pela polícia na quarta-feira, mas o teor dos depoimentos não foi divulgado.

Linhas de investigação

A força-tarefa criada para investigar o assassinato de Fontes apura a ligação de um líder do PCC que deixou um presídio federal há um mês com o crime. A informação foi confirmada ao Estadão por fontes na área da segurança pública.

A investigação não descarta nenhuma possibilidade, mas trabalha com duas suspeitas principais:

Uma reação do Primeiro Comando da Capital (PCC)

(PCC) Retaliação por sua atuação na prefeitura de Praia Grande (SP), onde era secretário de Administração

Os investigadores acreditam que o crime possa ter elo com uma licitação, que teria prejudicado uma entidade ligada aos criminosos. Fontes era secretário municipal de Administração de Praia Grande desde 2023, em um cargo não ligado à segurança.

O crime

O ex-delegado foi perseguido pelos criminosos após sair do trabalho, na prefeitura, e colidiu contra um ônibus na tentativa de escapar dos bandidos. Conforme os investigadores, as imagens mostram que a execução foi feita por um grupo treinado.

Três criminosos saíram do carro armados com fuzis para assassinar Fontes e outro bandido ficou no automóvel, para dar retaguarda.