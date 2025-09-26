Segurança

Após denúncias
Notícia

Polícia prende professor de Direito suspeito de crimes sexuais no RS

Pelo menos 12 mulheres afirmam ter sofrido  estupros, agressões durante relações e violência psicológica

Vitor Rosa

Enviar email

João Pedro Lamas

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS