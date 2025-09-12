Polícia prende homem que teria abusado sexualmente de cinco crianças em Canoas

A Polícia Civil prendeu um homem de 49 anos que teria cometido abuso sexual de cinco crianças em Canoas, na Região Metropolitana. A captura ocorreu na noite de quinta-feira (11), em Gravataí. Em maio, o suspeito foi agredido por vizinhos que descobriram o caso.

Segundo a Polícia Civil, a situação teve início depois que cinco crianças, com idades entre nove e 13 anos, fugiram de um abrigo e foram acolhidas na casa do suspeito. Ele gravou imagens delas e “ofereceu” as vítimas a conhecidos em um bar.

O vídeo da conversa foi repassado em grupos de WhatsApp e moradores da região foram à casa do homem e o agrediram.

Devido aos ferimentos, o suspeito foi levado para atendimento ao hospital. Depois, a Polícia Civil iniciou a investigação e pediu a prisão preventiva do homem, que não teve o nome divulgado.