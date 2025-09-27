Segurança

Litoral Norte
Notícia

Casal é detido por suspeita de envolvimento em incêndio no Batalhão Ambiental de Capão da Canoa

Segundo corporação, dupla auxiliou na fuga dos executores do crime, que ainda são procurados; ambos foram encaminhados à delegacia e liberados

Guilherme Milman

