Casal é detido por suspeita de envolvimento em incêndio no Batalhão Ambiental de Capão da Canoa

Incêndio atingiu três viaturas, uma lancha e dois jet skis. Ticiano Kessler / Portal Litoral na Rede

Um casal foi detido por suspeita de envolvimento no incêndio que atingiu a sede do Batalhão Ambiental da Brigada Militar em Capão da Canoa, na madrugada de sexta-feira (26). O ataque causou a destruição de viaturas e embarcações usadas pela operação.

Segundo o Comando Ambiental, os dois admitiram ter auxiliado na fuga dos responsáveis pelo crime. Eles foram abordados na BR-101, em Torres, quando seguiam em direção a Santa Catarina. A detenção ocorreu na tarde de sexta e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a Brigada, o carro em que estavam era o mesmo utilizado na fuga. O casal tem idades entre 20 e 30 anos. O homem possui relação com o crime organizado, ainda conforme a Brigada Militar.

Leia Mais Incêndio destrói veículos, barco e motos aquáticas da Patrulha Ambiental da BM de Capão da Canoa

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, mas acabaram liberados por decisão da Justiça.

O Comando Ambiental e a Polícia Civil seguem as buscas pelos demais envolvidos, incluindo o executor e o mandante do crime. Dentro do quartel, os policiais localizaram um galão de gasolina. Imagens de câmeras de segurança internas e de ruas próximas estão sendo analisadas.