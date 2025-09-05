Segurança

Crime organizado
Notícia

Polícia prende 20 pessoas em operação contra o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Polícia ainda procura três foragidos. Operação teve como alvo três grupos diferentes e apreendeu armas, drogas e veículos 

Zero Hora

