Polícia ouve testemunhas em busca de mais envolvidos em esquema que matava animais em Canoas

Polícia Civil também investiga a ex-secretária do bem-estar animal de Canoas por estelionato. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A Polícia Civil ouviu mais duas pessoas na tarde desta quinta-feira (11) no inquérito que investiga a ex-secretária do bem-estar animal de Canoas, Paula Lopes. Ela é suspeita de ordenar a morte de animais doentes (prática chamada de eutanásia) em massa durante sua gestão na secretaria, entre janeiro e agosto deste ano.

Conforme a delegada responsável pelo caso, Luciane Bertoletti, as testemunhas ouvidas nesta quinta são funcionários da secretaria que sabiam da prática, mas não presenciaram.

Ao todo, 10 pessoas já foram ouvidas pela polícia, incluindo a ex-secretária Paula Lopes. Além dela, há pelo menos outros dois investigados por participação no crime: o marido de Paula e uma veterinária que trabalhava na secretaria. A tia de Paula, que possui um sítio onde foi encontrada uma grande quantidade de medicamentos, foi excluída da investigação e passou a ser testemunha.

— Efetivamente, a anuência era da Paula e do marido, a prática era feita pela veterinária, mas tinha mais pessoas que sabiam e se omitiram.

Segundo a delegada, ainda faltam 15 pessoas para prestar depoimento. Caso seja identificada anuência ou omissão de funcionários em relação ao esquema criminoso eles também podem passar a ser investigados.

A polícia acredita que a prática de eutanásias em massa ocorreu durante todo o período em que Paula Lopes ocupou a secretaria. Ainda falta esclarecer quantos animais de fato foram mortos. Documentos encontrados no local mostraram que 239 animais passaram pelo procedimento. Mas a delegada questiona:

— Será que são só esses? Muitos, conforme depoimentos, constava outra causa da morte e não eutanásia. Então será que são só esses 239, que já é um número altíssimo. Eu acho que é muito mais.

A polícia também busca esclarecer onde estão os animais que ela resgatava por meio do Instituto Paula Lopes, ONG administrada pela ex-secretária.

Nesta sexta serão ouvidas mais duas pessoas, também funcionários da secretaria. Trabalhadores da terceirizada que prestava serviço no local devem prestar depoimento à polícia nos próximos dias. Segundo Bertoletti, os depoimentos devem ocorrer ao longo de toda a semana que vem.

A operação

Paula Lopes é investigada há oito meses pela Polícia Civil por suspeita de uso da estrutura municipal para realizar eutanásia em animais e por estelionato.

Ela é apontada como principal alvo da Operação Carrasco, deflagrada no último dia 4 de setembro, que cumpriu seis mandados de busca e apreensão.

Paula assumiu o cargo em janeiro deste ano, no início da gestão do prefeito Airton Souza, e foi exonerada em agosto. Segundo publicação no Diário Oficial do dia 13 de agosto, a exoneração ocorreu a pedido da própria secretária.

Na noite desta quinta-feira, ao menos 20 pessoas fizeram um ato em defesa dos animais em frente à sede da Secretaria do Bem-Estar Animal de Canoas, na Avenida Boqueirão.

Contraponto