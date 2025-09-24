Segurança

Inquérito instaurado
Notícia

Polícia investiga suspeita de maus-tratos a criança em creche de Três Coroas; professora é afastada

Segundo a mãe, o menino de um ano e 11 meses apresentava marcas roxas no braço esquerdo e reclamava de dores no corpo

Vinicius Coimbra

