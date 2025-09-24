Polícia investiga suspeita de maus-tratos a criança em creche de Três Coroas; professora é afastada

Foto mostra hematomas no braço esquerdo do menino. Arquivo pessoal / Divulgação

A Polícia Civil investiga uma suspeita de maus-tratos a um aluno de uma escola infantil de Três Coroas, no Vale do Paranhana.

Segundo a mãe, o menino de um ano e 11 meses apresentava marcas roxas no braço esquerdo. A situação foi descoberta no último dia 3, quando ela dava banho no filho.

Os machucados pareciam ter sido originados por "apertões" de adultos, disse a mulher à polícia. Dias antes, a criança também se queixou de dores no corpo e apresentou episódios de choro na escola.

A mãe levou a suspeita à direção da creche no dia 4 e registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Três Coroas. Um exame de corpo de delito foi feito no menino, que frequenta a instituição de ensino desde os quatro meses.

Nesta quarta-feira (24), o delegado Ivanir Caliari confirmou que um inquérito foi instaurado para apurar o caso e ouvirá os envolvidos. No entanto, disse que não pode dar detalhes por conta do sigilo da investigação.

A escola frequentada pelo aluno faz parte da rede municipal de Três Coroas. Por meio de nota, a prefeitura confirmou que a professora foi afastada preventivamente das atividades no dia 8. "Reafirmamos nosso compromisso com a proteção e o bem-estar dos alunos, adotando medidas que assegurem um ambiente escolar seguro e acolhedor", cita o material.