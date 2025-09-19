Segurança

Entre 2013 e 2025
Polícia investiga professor de direito suspeito de crimes sexuais no RS

Advogado foi demitido da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), onde lecionava para alunos de graduação e mestrado em Direito, e também coordenava a pós-graduação em Direito de família e sucessão. Pelo menos seis mulheres afirmam terem sido vítimas dele

Vitor Rosa

João Pedro Lamas

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

