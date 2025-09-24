Polícia investiga ossadas humanas encontradas em aterro sanitário desativado em Vila Nova do Sul

Uma máquina auxiliou peritos na manhã desta quarta-feira. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil investiga a origem de ossadas humanas localizadas no aterro sanitário desativado de Vila Nova do Sul, na região central do RS. A área, situada no distrito de Três Passos, está inativa há pelo menos oito anos, como afirmou a prefeitura.

De acordo com o delegado Daniel Severo, os restos mortais foram encontrados na terça-feira (23), após denúncias anônimas. Ossadas dentro de sacos, espalhadas entre lixo e fragmentos de caixões, estavam visíveis no local. Há suspeita de que mais resíduos possam ter sido descartados no terreno.

O Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizará análises nesta quarta-feira (24) para tentar determinar a origem e o tempo em que os ossos estão no local.

Segundo o delegado Severo, a prefeitura será ouvida ainda nesta quarta-feira (24). A principal suspeita é que os restos mortais tenham sido retirados do Cemitério Municipal. A investigação apura possíveis crimes de violação de sepultura, vilipêndio a cadáver e crime ambiental.

O que diz a prefeitura