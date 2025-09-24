Polícia investiga ossadas humanas encontradas em aterro sanitário desativado em Vila Nova do Sul

A Polícia Civil investiga a origem de ossadas humanas localizadas no aterro sanitário desativado de Vila Nova do Sul, na região central do RS. A área, situada no distrito de Três Passos, está inativa há pelo menos oito anos, como afirmou a prefeitura.
De acordo com o delegado Daniel Severo, os restos mortais foram encontrados na terça-feira (23), após denúncias anônimas. Ossadas dentro de sacos, espalhadas entre lixo e fragmentos de caixões, estavam visíveis no local. Há suspeita de que mais resíduos possam ter sido descartados no terreno.
O Instituto-Geral de Perícias (IGP) realizará análises nesta quarta-feira (24) para tentar determinar a origem e o tempo em que os ossos estão no local.
Segundo o delegado Severo, a prefeitura será ouvida ainda nesta quarta-feira (24). A principal suspeita é que os restos mortais tenham sido retirados do Cemitério Municipal. A investigação apura possíveis crimes de violação de sepultura, vilipêndio a cadáver e crime ambiental.
O que diz a prefeitura
O prefeito, José Luiz Camargo de Souza, afirmou que a administração municipal colabora com as apurações e instaurou uma sindicância para investigar os fatos. Também disse que será elaborado um plano de vigilância para o cemitério municipal.