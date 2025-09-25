Segurança

Região Metropolitana
Notícia

Polícia investiga morte de jovem em acidente em Gravataí como homicídio culposo

Motorista do carro, namorado da vítima, prestou novo depoimento na quarta-feira. Ainda não há uma previsão de conclusão do inquérito. Delegada responsável pelo caso ainda aguarda os laudos da perícia do local do crime, necropsia e toxicológico

Tiago Bitencourt

