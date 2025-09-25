Polícia investiga morte de jovem em acidente em Gravataí como homicídio culposo

Polícia segue ouvindo testemuhas, buscando câmeras que mostrem o acidente entre outros elementos. Marcos Pacheco / RBS TV

A Polícia Civil investiga, inicialmente, como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, o acidente de trânsito que matou uma jovem na madrugada da última segunda-feira (22), na Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, em Gravataí, na Região Metropolitana.

A vítima, identificada como Emilly Ariane Camargo Arreal, 19 anos, era passageira do carro.

O condutor do veículo, namorado da vítima, de 21 anos, não possuía habilitação. No primeiro depoimento afirmou que estava brigando com Emilly quando perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu em um poste. O nome não foi divulgado.

Conforme a delegada Luana Medeiros, da 2° Delegacia da cidade, a investigação ainda está em andamento e somente após colher todas as provas e ouvir testemunhas pretende tipificar qual o crime. Ela afirma que o motorista foi ouvido uma segunda vez na tarde de quarta-feira (24).

— Ele veio espontanemamente, trazendo documentos e elementos para ajudar na investigação. Foi o segundo depoimento dele, pois já havia sido ouvido no dia do fato na delegacia de pronto atendimento — afirma.

O motorista responde aos fatos em liberdade. Conforme o entendimento da delegada plantonista, o fato de ter permanecido no local e chamado o socorro, não indicou a necessidade da prisão em flagrante.

Ainda não há uma previsão de conclusão do inquérito. A delegada ainda aguarda os laudos da perícia do local do crime, necropsia, toxicológico, entre outros. Os telefones do casal foram apreendidos e serão periciados. Além disso, a polícia segue ouvindo testemuhas, buscando câmeras que mostrem o acidente entre outros elementos.