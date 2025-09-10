Polícia investiga desaparecimento de idosa de 92 anos em São Leopoldo

Maria Therezinha Selistre é moradora de Sapucaia do Sul e não é vista desde a manhã de segunda-feira. Maria Therezinha Selistre / Arquivo pessoal

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Maria Therezinha Selistre, 92 anos, que foi vista pela última vez no centro de São Leopoldo, no Vale do Sinos, na manhã de segunda-feira (8). Conforme a família, no domingo (7), uma vizinha reservou um táxi para a idosa, que mora em Sapucaia do Sul.

O destino seria o centro de São Leopoldo, onde ela disse que iria ao Programa Pró-Maior, da Unisinos, uma iniciativa da universidade para idosos. Maria Therezinha entrou no carro por volta das 6h30min de segunda-feira.

— Ela fez parte desse programa por muitos anos, mas parou de ir em 2020. Quando chegou perto (do local de destino), pediu ao taxista para ser deixada na casa de uma amiga, mas ela não tem amigas naquela região. Há um vídeo que mostra ela descendo na esquina da Igreja Matriz (Igreja Nossa Senhora da Conceição, no centro de São Leopoldo) e essa é a última imagem que temos — contou Carina Capovilla Rauber, 40 anos, neta de Maria Therezinha.

Conforme Carina, a idosa saiu com os documentos e levou o telefone celular, mas ela suspeita que o aparelho esteja desligado, pois não recebe ligações. No dia do desaparecimento, a mulher vestia calça e jaqueta pretas.

— Ela mora sozinha, mas tem cuidadora durante o dia. É uma senhora capaz, disposta, lúcida, não tem demência, nem Alzheimer. É muito ciente da sua condição, sabe que não pode sair sozinha e não tem o hábito de fazer isso — acrescentou a neta.