Polícia identifica ossada humana encontrada em área de vegetação em Estrela

A Polícia Civil confirmou na tarde desta quarta-feira (17) a identificação da ossada humana encontrada em Estrela, no Vale do Taquari, no dia 9 de julho. O corpo é de Rafael Petter, de 31 anos.

Segundo um comunicado divulgado pela família da vítima, ele estava desaparecido desde o dia 13 de maio. De acordo com o delegado Márcio Moreno, responsável pela investigação, o caso é tratado como homicídio.

A identidade de Petter foi verificada após análise realizada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP). Quase 60 dias depois da família da vítima registrar o sumiço do homem, a ossada foi localizada por policiais civis em uma região de mata do município.

A identificação foi oficializada quatro meses após o desaparecimento e dois meses depois da data em que os restos mortais foram encontrados.

Conforme a polícia, a suspeita é de que essa morte esteja relacionada com outro crime ocorrido na mesma época na cidade. Além disso, as autoridades apontam que há indícios de que o crime teria sido motivado e cometido por pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região.

As investigações seguem em andamento para apurar a autoria do crime e quais as circunstâncias levaram à morte de Petter. Nenhum suspeito foi preso até o momento.