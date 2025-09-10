Polícia encontra adolescente desaparecido com olheiro de futebol na Barra do Chuí

A Polícia Civil de Rio Grande localizou um adolescente de 15 anos, desaparecido desde julho, na Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar. O fato ocorreu terça-feira (9).

Conforme a investigação, o menino saiu de casa, em Porto Alegre, na companhia de um homem de 67 anos, considerado um “olheiro” de futebol. Os dois tinham como destino o município de Rio Grande.

De acordo com a delegada Alexandra Pérez Sosa, a ocorrência de desaparecimento foi registrada pelo pai do menino, que também reside em Porto Alegre.

— Não efetuamos prisão em flagrante, pois será necessário apurar os motivos. Não se trata de subtração, já que o pai entregou o menino ao homem, com a intenção de que ele jogasse futebol em Rio Grande. No entanto, o adolescente foi levado para a Barra do Chuí sem que ninguém soubesse, o que motivou o registro como desaparecimento. Só conseguimos localizá-lo porque, em um dos vídeos enviados pelo homem ao pai para mostrar que o menino estava bem, era possível ver a placa do carro — explicou a delegada.

A Polícia Civil informou ainda que o adolescente foi encontrado em uma residência, acompanhado do suposto olheiro. O homem afirmou que contou com a autorização do pai do jovem para levá-lo e alegou que apenas queria ajudá-lo, pois ele estaria em situação de vulnerabilidade.

Apesar de não relatar maus-tratos, o adolescente não estava frequentando a escola, nem participando de qualquer time de futebol. Segundo os policiais, ele passava os dias em casa. O Conselho Tutelar local foi acionado e acolheu o jovem, que agora receberá as medidas de proteção cabíveis.