Segurança

Procurado
Notícia

Polícia divulga fotos do homem que deixou mala com parte de corpo na rodoviária de Porto Alegre

Informações sobre o suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 181 ou 0800-642-0121. Restos mortais pertencem à mesma pessoa cujos braços e pernas foram localizados no bairro Santo Antônio, conforme perícia

Adriana Irion

