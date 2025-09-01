Polícia detalha como era o plano de fuga de Hytalo Santos e o marido

Influenciador digital Hytalo Santos e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos no dia 15 agosto. Youtube@EuroOficial / Reprodução

A Polícia Civil da Paraíba detalhou o plano de fuga do influenciador Hytalo Santos e do marido Israel Natã Vicente, o MC Euro. O casal foi preso em 15 de agosto por suspeita de tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil artístico irregular e outros crimes. Segundo a investigação, os dois alugaram uma casa perto de São Paulo e planejavam uma saída para o exterior.

Por mais que Hytalo e Israel já fossem alvo de investigações pelos crimes de exploração sexual infantil e tráfico de pessoas — duas ações no Ministério Público da Paraíba (MPPB), desde 2024, e outra no Ministério Público do Trabalho (MPT) — o caso ganhou repercussão nacional após o vídeo sobre "adultização" divulgado pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca.

Publicado em 6 de agosto, o vídeo que expões o caso do Hytalo Ferreira tem denúncias sobre sexualização precoce, pornografia infantil, pedofilia nas redes sociais e abuso sexual de crianças.

A defesa de Hytalo e de Israel afirma que eles são inocentes e que a mudança do casal para São Paulo ocorreu por conta da proximidade com parentes que residem no Estado.

Como era o plano de fuga

Conforme a polícia da Paraíba, Hytalo e Israel viajaram para São Paulo separados. Israel viajou de carro, como indicam imagens de um posto combustível em que ele parou para abastecer, e comprou itens de consumo em uma conveniência. A rota de Bayeux, cidade onde o influenciador tem casa, até Carapicuíba, na Grande São Paulo, tem mais de 2,8 mil quilômetros. A viagem dura cerca de 40 horas.

No mesmo dia, Hytalo viajou de João Pessoa para Recife de carro e pegou um voo no aeroporto da capital pernambucana, com destino a São Paulo. A viagem aconteceu após a repercussão do vídeo feito por Felca. A Justiça da Paraíba decretou a prisão preventiva da dupla, citando o risco de fuga e obstrução de justiça.

A defesa do casal afirma que ambos são inocentes e "sempre se colocaram à disposição das autoridades". Considera também que a decisão de prisão é uma medida "extrema" e "ilegal". O plano de fuga do casal, que justificou o pedido de prisão, também é negado pela defesa.

Em entrevista, o diretor de operações da Polícia Civil da Paraíba, Carlos Othan, diz que a mudança para São Paulo aconteceu quando estava em vias de ser expedido o mandado de prisão contra ambos.

— Todo esse contexto nos leva à conclusão de que, alugando uma casa num local que não era convencional, que eles não tinham pertences lá, a gente imagina que seja justamente uma base provisória para que fosse elaborada uma fuga — diz.

Segundo o delegado Fernando David de Melo Gonçalves, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), havia informações de que o casal poderia sair por Foz do Iguaçu, no Paraná, ou por algum lugar mais ao sul do país. Como não portavam passaporte, apenas RG, poderiam cruzar para países do Mercosul, onde o documento é aceito, de carro.

Defesa queria casal em Tremembé

Na última quarta-feira (28), Hytalo Santos e Israel foram transferidos de São Paulo para um presídio de João Pessoa. Durante a audiência de custódia, a defesa do casal havia pedido a transferência de ambos para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A alegação foi de que eles têm parentes residindo em São Vicente, na Baixada Santista, e a penitenciária, conhecida como "presídio dos famosos", ofereceria maiores condições de segurança para um casal LGBT+. O juiz, no entanto, negou o pedido.

O influenciador Hytalo Santos e o marido foram colocados um pavilhão com outros quatro detentos na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como Presídio do Róger, em João Pessoa.

O casal cumpre um período inicial chamado de "reconhecimento". Após a chegada, eles receberam orientações sobre regras internas e normas disciplinares. Hytalo pediu para usar máquina de barbear por ter alergia ao uso de lâminas comuns. O pedido ainda é analisado.

Vários fãs do influenciador Hytalo Santos se reuniram na porta do Presídio do Róger, em João Pessoa, na tarde de quinta-feira para aguardar a chegada do criador de conteúdo, que deve ser transferido para a unidade prisional ainda nesta quinta-feira (4). Entre os presentes, estavam crianças, adolescentes e adultos, muitos segurando cartazes e demonstrando apoio a Hytalo, conhecido por produzir vídeos com coreografias ao lado de jovens.

Investigado em duas promotorias

A investigação do MP teve início em 2024 e está sob responsabilidade de duas promotorias, em Bayeux e João Pessoa:

Bayeux : conduzida pela promotora Ana Maria França, a apuração começou no fim de 2024 após denúncias de vizinhos do condomínio onde Hytalo mora. Eles relataram que adolescentes faziam topless e participavam de festas com consumo de bebidas alcoólicas

João Pessoa: sob responsabilidade do promotor João Arlindo, a investigação apura a suspeita de que o influenciador teria articulado um esquema para obter a emancipação de menores de idade, oferecendo presentes, como celulares, às famílias. O promotor informou ao g1 que o relatório do inquérito deve ser concluído na próxima semana

Em ambas as investigações, Hytalo foi ouvido e negou as acusações. Os adolescentes prestaram depoimento apenas no processo de João Pessoa, que começou primeiro, para evitar que fossem revitimizados.

Quem é Hytalo Santos?

Hitalo José Santos Silva, mais conhecido apenas como Hytalo Santos, tem 27 anos e é natural de Cajazeiras, no interior da Paraíba.

Ele começou na internet em 2018, publicando vídeos de dança, especialmente de brega funk, ritmo que estava estourado na época. Depois de gravar alguns conteúdos com sua conterrânea Eduarda Brasil, que foi vencedora do The Voice Kids em 2018, ele atingiu os primeiros 50 mil seguidores e ganhou projeção na internet.

Foi durante essas aulas que ele conheceu uma menina de 12 anos, que teria dito ser fã dele, segundo Hytalo. A partir disso, eles começaram a gravar danças juntos.

— Ela já era minha fã e eu nem seguidor tinha, mas ela já era minha fã. Aí eu me achava que tinha fãs. Tinha uns quatro, cinco fãs que me esperavam (depois das aulas), tudo do tamanho dela — relembrou ele em podcast.

As danças gravadas com menores de idade, muitas delas com pouca roupa, começaram a fazer sucesso e, por isso, Hytalo passou a ganhar dinheiro ao divulgar os vídeos nas redes sociais.

Com o passar dos anos, ele criou uma casa, apelidada de "mansão", e levou algumas crianças para morar com ele, com a permissão dos pais.

O influenciador apelidou o grupo de "filhos", que eram jovens em situação de vulnerabilidade social, a quem ele oferecia suporte financeiro, moradia, alimentação e educação. Em troca, eles aparecem em seus conteúdos. O influenciador também ficou conhecido pela ostentação nas redes, o que incluía desde a distribuição de celulares de última geração até a doação de carros, casas e cirurgias plásticas para as "filhas" adolescentes.