Polícia confirma que partes humanas encontradas no Guaíba são da mesma vítima do crime da mala na rodoviária

Suspeito do caso, Ricardo Jardim, 66 anos, foi preso na semana passada. Ele era namorado da mulher assassinada e esquartejada, identificada como Brasília Costa, 65

Leticia Mendes

