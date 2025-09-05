Polícia conclui inquérito e aponta que homem fingia ter câncer para arrecadar doações nas redes sociais

Homem de 42 anos foi preso em Alvorada, na Região Metropolitana, em 26 de agosto. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o homem de 42 anos que fingia ter câncer para arrecadar dinheiro por meio de campanhas nas redes sociais. Ele está preso preventivamente e teve o bloqueio de valores solicitado.

O suspeito, morador de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre, usava um atestado médico falso para dar legitimidade à fraude, segundo a investigação. Sem estar doente, os recursos arrecadados estariam sendo destinados a uso pessoal, aponta a polícia.

O homem é investigado por estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. Ele já tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a polícia, ele se apresentava como paciente oncológico e compartilhava conteúdos nas redes sociais para sensibilizar seguidores e pedir doações. O laudo médico apresentado por ele foi analisado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul (Cremers), que confirmou a falsidade do documento.

Suspeito se apresentava como policial

Segundo o delegado, o suspeito se apresentava na cidade como policial e usava giroflex, um dispositivo de sinalização visual, em seu carro particular. Ele também tinha um distintivo.