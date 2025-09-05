Segurança

Em Alvorada
Notícia

Polícia conclui inquérito e aponta que homem fingia ter câncer para arrecadar doações nas redes sociais

Ele é suspeito de estelionato e falsificação de documento público. Indivíduo está preso preventivamente e teve o bloqueio de valores solicitado

Pâmela Rubin Matge

Madu Brito

G1 RS

