Polícia Civil resgata pássaros silvestres mantidos em cativeiro em Santa Cruz do Sul





Uma operação policial apreendeu oito pássaros silvestres mantidos em cativeiro em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

Segundo a Polícia Civil, as ações ocorreram em quatro locais, nos bairros Faxinal e Arroio Grande, na tarde de quarta-feira (17).

Entre os pássaros silvestres apreendidos estão trinca-ferros, azulões e coleirinhos, cuja captura e manutenção em cativeiro configuram crime ambiental.

Quatro pessoas foram responsabilizadas pela lei de crimes ambientais, que trata de manter em cativeiro animais da fauna silvestre sem autorização. Elas não tiveram os nomes divulgados e não tinham antecedentes pela prática. Ninguém foi preso.