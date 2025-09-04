Polícia Civil prende seis pessoas em operação contra o tráfico de drogas em São Sepé

Na residência da família, polícia apreendeu uma pistola furtada ainda em 2024 na localidade de Tupanci. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu seis pessoas durante a Operação Queda da Coroa, em São Sepé, na manhã desta quinta-feira (4). O objetivo da ofensiva é combater os crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Foram cumpridos seis mandados de prisão e oito de busca e apreensão nos bairros São Francisco, São Cristóvão, Pontes, Londero, Kurtz e Santos.

A ofensiva é a segunda fase da Operação Exitium, realizada em outubro de 2024. As investigações apontaram que a principal líder do tráfico de cocaína na cidade mantinha um grupo com divisão de tarefas e continuidade das atividades, mesmo estando presa.

Entre os presos estão um homem de 39 anos e uma mulher de 35, irmãos da investigada, que teriam mantido o tráfico ativo após a primeira fase da operação. Na residência da família, a polícia apreendeu uma pistola furtada ainda em 2024 na localidade de Tupanci.

Também foram presos outros dois homens, de 34 e 58 anos, e duas mulheres de 25 e 38, todos com antecedentes criminais por delitos como homicídio, tráfico, roubo, furto e porte ilegal de arma. Eles foram encaminhados ao Presídio Estadual de São Sepé e ao Presídio Regional de Santa Maria.