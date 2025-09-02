Polícia Civil localiza depósito de drogas e apreende mais de 600 quilos de maconha no noroeste gaúcho

No interior da residência, 22 fardos de maconha — o equivalente a cerca de 532 quilos — foram localizados e apreendidos. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil localizou, nesta segunda-feira (1º), um depósito de drogas na cidade de Pirapó, no noroeste do Rio Grande do Sul. No local, próximo à divisa com a Argentina, mais de 600 quilos de maconha foram apreendidos.

O proprietário do sítio, um homem de 38 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Segundo a delegada Ana Flávia Leite, da 4ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (4ª DIN), do Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico (Denarc), ele possui antecedentes por homicídio e foi encaminhado ao sistema prisional.

A ação é desdobramento de uma investigação iniciada há cerca de um mês. Denúncias indicaram que uma residência na localidade de Rincão dos Silveiras, em Pirapó, estava sendo usada para o armazenamento de drogas para uma facção criminosa da região.

Conforme as informações recebidas pela polícia, o local também seria usado como entreposto para a distribuição dessa droga em outras partes do Estado.

669 quilos de maconha descobertos

Após diligências, o sítio foi identificado e alvo da ação policial desta segunda-feira. Foram encontrados no local dois tonéis enterrados, recheados com aproximadamente 40 quilos de entorpecentes. Já no interior da residência, 22 fardos de maconha — o equivalente a cerca de 532 quilos — foram localizados e apreendidos. Escondidos em um matagal, quase 100 quilos de droga também foram descobertos.

Ao todo, segundo a delegada Ana Flávia Leite, 669 quilos de maconha foram apreendidos, além de dois aparelhos celulares e uma balança de precisão. Os telefones passarão por perícia. O objetivo é descobrir mais detalhes sobre o esquema criminoso, além de tentar mapear outras pessoas eventualmente envolvidas com o tráfico de drogas.