Segurança

Próximo à fronteira
Notícia

Polícia Civil localiza depósito de drogas e apreende mais de 600 quilos de maconha no noroeste gaúcho

O proprietário do sítio, um homem de 38 anos, também foi preso por tráfico de drogas

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS