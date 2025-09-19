Polícia Civil investiga suspeita de maus-tratos a bebê de dois meses em Imbé

Bebê foi transferido para o Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, após piora no quadro de saúde. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A Polícia Civil investiga o que causou ferimentos em um bebê de dois meses em Imbé, no Litoral Norte. Devido à gravidade do estado de saúde, a criança foi transferida para o Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, onde segue internada nesta sexta-feira (19).

Os pais do menino foram ouvidos pelas autoridades. No entanto, ninguém foi preso até o momento.

— Por se tratar de um inquérito em andamento, não podemos adiantar informações agora para não prejudicar as investigações, que estão bastante avançadas — comentou o delegado Rodrigo Nunes, responsável pelo caso.

Conforme o Conselho Tutelar de Imbé, em 19 de agosto, o menino foi levado a uma clínica do município com febre e possível fratura do fêmur. Depois, ele recebeu atendimento no Hospital de Tramandaí. No último dia 29, com uma piora no quadro de saúde, a criança foi transferida à Capital com suspeita de meningite.

— Fizeram exames para verificar o que estava acontecendo, já que o bebê tinha várias fraturas pelo corpo. Pelo relatório, são fraturas que não foram feitas todas no mesmo dia e, sim, em dias alternados. Recebemos a determinação da Justiça para o afastamento dos pais. Agora quem está cuidando dele é a avó materna — relatou a conselheira tutelar Susana Suppi, que também atua no caso.