Segurança

Internado
Notícia

Polícia Civil investiga suspeita de maus-tratos a bebê de dois meses em Imbé

Criança foi transferida para Porto Alegre devido à gravidade dos ferimentos. Justiça determinou o afastamento dos pais

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS