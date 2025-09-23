Polícia Civil indicia tutora de pitbulls que mataram entregador de lenha em Minas do Leão

Três cachorros foram apreendidos pela polícia após o caso. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira (23) o inquérito sobre a morte de um entregador de lenha em Minas do Leão após um ataque de cães da raça pitbull. Conforme a delegada Jusicleia de Souza, a tutora dos animais foi indiciada por homicídio culposo.

Américo Sampaio de Souza, 63 anos, morreu no dia 11, cinco dias após ser atacado por quatro pitbulls enquanto fazia uma entrega na casa de Antonina Doraci Keenan, 82. Ele chegou a ser internado na UTI do Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre, mas morreu por infecção generalizada em decorrência das lesões sofridas.

Leia Mais Saiba quem era o entregador de lenha que morreu após ataque de quatro pitbulls em Minas do Leão

De acordo com a polícia, a tutora deixou de tomar as devidas precauções ao receber a vítima em casa, permitindo que Américo entrasse no pátio com os cães soltos. A delegada ainda afirma que a tutora não possuía qualquer mecanismo para conter os animais durante o ataque.

Procurada pela reportagem, a defesa afirmou que foi comunicada de que o inquérito ainda será enviado ao Poder Judiciário e que somente após ter acesso ao relatório da investigação poderá comentar o indiciamento. Antonina e a família alegam que Américo não foi convidado a entrar no pátio, versão que é contestada pelos familiares do entregador. Ele afirmou a uma sobrinha, enquanto estava no hospital, que entrou com autorização da moradora.