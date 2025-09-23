Segurança

Homicídio culposo
Notícia

Polícia Civil indicia tutora de pitbulls que mataram entregador de lenha em Minas do Leão

Américo Sampaio de Souza morreu cinco dias após ser atacado por quatro cães no pátio de uma cliente

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

