Polícia Civil indicia sete pessoas em esquema de uso de laranjas para fraudar licitações

Policiais em cumprimento de mandados na operação Laranjal 2. Adriana Irion / Agencia RBS

Uma doméstica aposentada, uma vendedora de melancias, um carroceiro. Estes são exemplos de pessoas que tiveram contratos milionários com o governo do Estado, figurando como donas de empresas.

O esquema envolvendo o uso de laranjas para disfarçar a real propriedade das firmas foi esmiuçado na Operação Laranjal 2, concluída pela Polícia Civil com o indiciamento de sete pessoas. Os crimes apurados foram de fraude à licitação, associação criminosa, uso de documento falso e falsidade ideológica.

Os dois principais investigados são os empresários Carlos Alberto Serba Varreira e Renato Carlos Walter, que estão presos desde a deflagração da operação, em 1º de setembro. Na ação, policiais da 2ª Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Administração Pública (Dercap) encontraram nas sedes das empresas Porto Serviços Terceirizados e JQL Serviços Autorizados documentos que indicariam que as companhias se confundem, tendo vínculo operacional, e que seriam, portanto, dos mesmos donos.

Quando fecharam contratos com secretarias estaduais, as duas empresas estavam em nome de Leandro Mesquita Porto, um homem que, segundo a investigação, não tem capacidade financeira para ser dono das firmas. Ele vive em uma casa de madeira, não possui Carteira Nacional de Habilitação, nem veículos registrados em seu nome. Na residência dele, durante campanas, policiais viram que Leandro tem uma carroça e cavalos. Só uma das empresas da qual ele seria dono adquiriu um carro no valor de R$ 400 mil.

Homem que teria emprestado o nome para constar como sócio das empresas tem uma carroça e cavalos. Divulgação / Divulgação

Os contratos com o governo estadual chegaram a R$ 60 milhões, dos quais cerca de R$ 33,2 milhões já foram pagos. Durante a investigação, ambas empresas foram colocadas em nome de Varreira e de Walter, um modus operandi já conhecido das autoridades em outros momentos em que a dupla esteve sob investigação. Como na Operação Camilo, da Polícia Federal, e na Laranjal 1, do Ministério Público Estadual (MP). A conclusão enviada à Justiça esta semana também relembra a atuação dos empresários detectada na primeira etapa da Laranjal, em que o MP constatou o uso de um laranja para conduzir outra empresa do grupo, a SV Apoio Logístico.

Em depoimentos, pessoas que constaram, em algum momento, como donas das empresas sob suspeita, contaram como teriam sido cooptadas.

"Relatou que conheceu Carlos (Varreira) durante a pandemia, quando vendia melancias na beira da estrada, e, após conquistar sua confiança, foi convidada por ele para abrir uma empresa, apresentada como sendo voltada a serviços de faxina. Afirmou que acreditou se tratar de uma atividade regular, uma vez que Carlos (Varreira) se apresentava como pastor e negava qualquer ilicitude ", informou uma das investigadas no seu depoimento.

Outra envolvida admitiu ter emprestado o nome para uma empresa a pedido de um sobrinho, que teria contato com Varreira. O delegado Augusto Zenon entendeu que pessoas que emprestaram os nomes, recebendo valores em contrapartida, agiram de forma consciente nos negócios ilícitos. Por isso, cinco desses investigados foram indiciados com a dupla de empresários:

— Esses indivíduos, de baixa escolaridade, reduzido poder aquisitivo, sem histórico empresarial e, em alguns casos, recrutados no seio de comunidades religiosas, foram usados para ocultar a real atuação dos investigados, mas tinham pleno conhecimento dos negócios e se beneficiaram de alguma forma — declarou o delegado Zenon.

O trabalho foi feito com a colaboração do MP e da a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage).

— Temos investigações similares em andamento. E é importante mostrar que quem auxilia esquemas assim, emprestando nome ou vendendo CPF, vai, sim, ser responsabilizado também — destacou o delegado Cassiano Cabral, diretor do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Contra a Administração Pública.

Contraponto

O que diz Rafael Ariza, advogado dos empresários: