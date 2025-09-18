Segurança

Operação Laranjal 2
Notícia

Polícia Civil indicia sete pessoas em esquema de uso de laranjas para fraudar licitações

Empresários teriam utilizado falso proprietário em duas empresas para firmar contatos de até R$ 60 milhões com o governo do Estado

Adriana Irion

