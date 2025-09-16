Segurança

Em São Paulo
Notícia

Polícia Civil cria força-tarefa para localizar assassinos de ex-delegado-geral

Ruy Ferraz Fontes estava trabalhando como secretário de Administração Pública de Praia Grande, no litoral paulista

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS