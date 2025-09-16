Polícia Civil cria força-tarefa para localizar assassinos de ex-delegado-geral

Ruy vinha atuando como secretário de Administração Pública de Praia Grande. Prefeitura de Praia Grande / Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo iniciou uma força-tarefa para localizar os assassinos do ex-delegado-geral de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, morto na segunda-feira (15) em Praia Grande, no litoral paulista. A informação foi divulgada na madrugada desta terça-feira (16) pelo Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite.

"Determinei integração de força-tarefa, com prioridade definida pelo governador Tarcísio (de Freitas), para prender os criminosos. O procurador-geral de Justiça ofereceu o apoio do Gaeco", anunciou Derrite na rede social X.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que Fontes foi alvo de uma emboscada e "covardemente assassinado".

— Estou estarrecido. É muita ousadia. Uma ação muito planejada, por tudo que me foi relatado. O delegado Ruy percebeu que estava sendo atacado, tentou escapar da emboscada, mas foi covardemente assassinado — disse o governador.

Tarcísio afirmou que esta é a prioridade máxima da polícia de São Paulo. De acordo com o g1, a força-tarefa envolverá agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Preocupação com segurança

Em dezembro de 2023, Fontes sofreu um assalto em Praia Grande, litoral de São Paulo. Na época, ele já demonstrava preocupação com a sua segurança e de familiares após anos de atuação contra o Primeiro Comando da Capital (PCC).

— Eu combati esses caras durante tantos anos e agora os bandidos sabem onde moro. Minha família agora quer que eu deixe o emprego em Praia Grande e saia de São Paulo — disse à reportagem após o episódio.

Ele ainda apontava estar preocupado com a exposição do assalto nas mídias e relatou que a sua família se sentia ameaçada. Fontes e a mulher saíam de um restaurante e iam para casa quando foram abordados.

Um dos criminosos apontou a arma para a cabeça do ex-policial. Foram roubados celulares, joias, cartões e a moto do casal. Os suspeitos foram presos em flagrante e os bens, recuperados.

Como foi o crime

Fontes era secretário de Administração Pública de Praia Grande e trabalhou na prefeitura normalmente na segunda-feira. Quinze minutos antes de sair do prédio, conversou por telefone com o procurador de Justiça Márcio Christino.

— Fui o último a conversar com ele. Ele não estava fazendo nada ligado à segurança, estava afastado da área — afirmou o procurador.

De acordo com Christino, Fontes saiu da prefeitura e foi seguido por bandidos em uma Hilux. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele estava em alta velocidade, provavelmente fugindo dos bandidos, quando entrou no cruzamento e foi atingido por um ônibus. O carro capotou. Os bandidos desceram da picape com fuzis e atiraram no delegado, que reagiu.

De acordo com o secretário-adjunto da Segurança Pública, o delegado Oswaldo Nico Gonçalves, Fontes teria conseguido balear um dos criminosos. Policiais de São Paulo foram despachados para a Baixada Santista.

Investigação

Uma das suspeitas da polícia é de que a ação tenha sido obra da Sintonia Restrita, o grupo de pistoleiros do PCC responsável no passado por planos para sequestrar o ex-juiz Sergio Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

— Ainda não podemos afirmar, mas vamos tentar localizar esse bandido que ele teria baleado — afirmou Gonçalves.

Quem era Ruy Ferraz Fontes

Fontes ficou conhecido por sua atuação contra a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele chefiou a Polícia Civil paulista entre 2019 e 2022 após ser nomeado para o cargo de delegado-geral no então governo João Doria (na época, filiado ao PSDB).

Em 2006, ele foi o responsável por indiciar toda a cúpula do PCC, inclusive Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, antes de os bandidos serem isolados na penitenciária 2 de Presidente Venceslau.

Delegado de polícia por mais de 40 anos, Ruy Ferraz Fontes iniciou a carreira como delegado na Delegacia de Polícia do Município de Taguaí (Deinter 7) e, ao longo dos anos, foi delegado de polícia assistente da Equipe da Divisão de Homicídios do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Comandou também a 1ª Delegacia de Polícia da Divisão de Investigações Sobre Entorpecentes do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), 5ª Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Furtos e Roubos a Bancos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e outras delegacias e divisões na capital paulista.

Também esteve à frente da Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi Diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP). Ele assumiu a Secretaria de Administração de Praia Grande em janeiro de 2023, permanecendo na gestão que se iniciou em 2025.

Fontes já havia escapado, em outra oportunidade, de uma plano para assassiná-lo. Ele trabalhava no 69º DP, na Cohab Teotônio Vilela, em 2010. O delegado havia acabado de deixar a delegacia de Roubo a Bancos, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), quando o plano de bandidos ligados ao PCC foi descoberto.