Sem indiciamentos
Polícia Civil conclui que brigadianos envolvidos na morte de agricultor em Santa Maria agiram em legítima defesa

Valdemar Both, 54 anos, morreu em julho, após ser atingido por tiros feitos por policiais do 2º Batalhão Ambiental

Júlia Ozorio

