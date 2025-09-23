Polícia investiga se briga com pastor teria motivado assassinato de comerciante em Alvorada

A Polícia Civil investiga se um desentendimento envolvendo um pastor teria relação com a morte de Sidnei Von Wurmb, 44 anos. O dono de um minimercado foi morto a tiros no domingo (21), em Alvorada, na Região Metropolitana.

Conforme a investigação, horas antes do assassinato, o pastor teria discutido com o empreendedor, no interior do estabelecimento situado no bairro Onze de Abril.

O líder religioso havia feito reclamações referentes a um cliente, que supostamente teria flertado com a sua esposa, dentro do mercado. Ele também havia cobrado providências do dono do empreendimento sobre a situação.

A discussão, no entanto, acabou escalando, e a vítima empurrou o pastor para fora do mercado. O desentendimento ocorreu durante a tarde, e a morte, por volta das 21h, segundo a polícia.

Investigação

Além do atrito, a Polícia Civil investiga outras motivações para o crime, ainda não reveladas.

Algumas possibilidades também perderam força ao longo da apuração. Como Wurmb não tinha antecedentes criminais e não foram constatadas, até o momento, ligações com o tráfico de drogas, é pouco provável que o homicídio esteja relacionado ao crime organizado.

A hipótese de bala perdida é praticamente descartada, já que a vítima foi atingida por pelo menos quatro disparos de arma de fogo, no interior do minimercado.

Nenhum produto ou pertence da vítima foi levado, enfraquecendo a suspeita de um latrocínio.