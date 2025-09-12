Segurança

Apontado como lobista
Notícia

PF prende o "Careca do INSS" em operação contra fraudes na Previdência

Investigação aponta que ele transferiu R$ 9,3 milhões para pessoas relacionadas a servidores entre 2023 e 2024. Outro sócio do esquema também foi preso

Zero Hora

