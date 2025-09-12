PF prende o "Careca do INSS" em operação contra fraudes na Previdência

Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", foi preso pela Polícia Federal nesta sexta-feira. Polícia Federal / Diogo Sallaberry / Reprodução / Agência RBS

Foi preso na manhã desta sexta-feira (12) Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS", durante uma operação da Polícia Federal (PF) contra suspeitos de envolvimento nas fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A investigação da PF apontou que ele transferiu R$ 9,3 milhões para pessoas relacionadas a servidores do órgão federal entre 2023 e 2024. De acordo com o g1, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em São Paulo e no Distrito Federal.

Maurício Camisotti, empresário apontado como sócio oculto de uma entidade e beneficiário das fraudes na Previdência também foi preso. Entre as ordens de busca estão as cumpridas na casa e no escritório do advogado Nelson Willians, em São Paulo.

Como funcionava o esquema

Segurados tinham mensalidade descontada por entidades que representam aposentados e pensionistas conveniados com o INSS em troca de benefícios, como auxílio funerário, odontológico e psicológico, além de colônias de férias, academia e consultoria jurídica. Isso ocorria de forma regular, desde que o beneficiário estivesse de acordo e a conveniada agisse conforme a lei. No entanto, alguns aposentados e pensionistas do INSS tinham descontos mensais indevidos.

O valor seria cobrado como se eles fossem membros regulares de associações de aposentados e estivessem cientes dessas retiradas de valores. No entanto, eles não haviam se associado e sequer autorizado esses descontos.

O esquema era amplo e envolvia corretores, associações de aposentados e o vazamento de informações pessoais de segurados. A prática fraudulenta foi detalhada em uma série de reportagens do Grupo de Investigação da RBS (GDI).

Durante a operação inicial, em abril, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi afastado e posteriormente demitido do cargo. Além dele, outros cinco servidores públicos — a maioria com vínculos diretos com o instituto — também foram afastados de suas funções.

Quem é o "Careca do INSS"?

Apesar do apelido, Antunes nunca foi servidor do INSS, mas é apontado como lobista e operador financeiro das entidades envolvidas. No LinkedIn, ele se apresenta como executivo do setor de saúde, com passagens por laboratórios e planos de saúde.

Ele aponta ter sido superintendente de marketing e comercial, além de diretor de uma empresa de consultoria ligada à indústria farmacêutica.