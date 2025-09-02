PF prende dois homens em operação contra abuso sexual infantojuvenil no RS

Alvos de operação conversavam com as vítimas por meio de perfis falsos nas redes sociais. Polícia Federal / Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta terça-feira (2), a Operação Ximango III, em São Gabriel e Pelotas. A ação cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento em crimes de abuso sexual infantojuvenil.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, dois homens foram presos em flagrante nas duas cidades pela posse de material com cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes. Também foram identificados indícios de compartilhamento desse conteúdo ilegal.

Leia Mais Carência zero e empresas fantasmas: grupo que fraudava planos de saúde é alvo de operação em cinco Estados

De acordo com a investigação, os suspeitos mantinham conversas em redes sociais por meio de perfis falsos, utilizados para a troca de arquivos de abuso sexual infantil.

Ações para combater crimes contra crianças

As operações Ximango fazem parte de uma ofensiva da Polícia Federal contra esse tipo de crime no Rio Grande do Sul. Na segunda fase, realizada em março deste ano em Santana do Livramento, um homem foi preso em flagrante após a localização de arquivos com cenas de exploração sexual infantil. As apurações também identificaram postagens em sites de relacionamento adulto com referências a abusos contra menores. A primeira etapa teve caráter investigativo e permitiu a identificação de suspeitos que usavam a internet para acessar e compartilhar o material.