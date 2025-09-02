Segurança

Operação Ximango III
Notícia

PF prende dois homens em operação contra abuso sexual infantojuvenil no RS

Ação foi realizada nesta terça-feira (2) em São Gabriel e Pelotas e encontrou material com cenas de exploração infantil

Frederico Feijó

