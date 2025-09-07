Segurança

Crime organizado
Notícia

PF diz que traficante do Comando Vermelho pagou ex-deputado TH Joias e ex-secretário de Esportes do RJ

Conversas mostram que traficante conhecido como "Índio" negociava diretamente com TH Joias e prometeu R$ 90 mil para ex-secretário do RJ

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS