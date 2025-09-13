Segurança

Operação Sem Desconto

PF aponta que "Careca do INSS" movimentou mais 15 milhões em 129 dias

Antônio Carlos Camilo foi preso na sexta-feira, acusado de atuar em fraudes do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)

Estadão Conteúdo

Bruna Rocha

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS