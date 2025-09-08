Segurança

Lavagem de dinheiro

PF acusa agências bancárias de receberem R$ 331 milhões de esquema do PCC sem questionar origem

Caixa e Santander foram usados para fazer movimentações milionárias para facção que dominou parte do setor de combustíveis do país

Estadão Conteúdo

Marcelo Godoy

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS