Personal trainer gaúcho é morto a facadas em Santa Catarina

Valter de Vargas Aita nasceu em Santa Maria. Divulgação / redes sociais

A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte de Valter de Vargas Aita, de 41 anos. Natural de Santa Maria, no centro do Estado, o personal trainer foi morto em Chapecó, no oeste catarinense, na manhã de domingo (7).

Segundo a investigação, ele e uma mulher brigaram no apartamento na Rua 7 de Setembro, no centro da cidade. O desentendimento foi relatado por vizinho.

Valter foi ferido por múltiplos golpes de faca no abdômen, costas, rosto e pescoço. Ele tentou sair do imóvel, mas morreu na escada do prédio.

A mulher também sofreu ferimentos e foi levada para atendimento hospitalar em estado grave de saúde.

— Neste momento, é precoce qualquer informaçāo acerca da motivaçāo da briga, suas circunstâncias e eventual envolvimento de outras pessoas — resumiu o delegado Rodrigo Moura, que investiga o caso.

Segundo Moura, os policiais descobriram que a mulher, de 43 anos, era procurada devido a uma pena de 15 anos por latrocínio no Rio Grande do Sul. Por isso, ela está sob custódia, e a polícia pediu à Justiça de Santa Catarina a prisão temporária pela suposta prática do homicídio. O nome dela não foi divulgado.

Conhecido como "Valtinho”, o gaúcho compartilhava a rotina de treinos nas redes sociais e trabalhava como personal trainer em uma academia de Chapecó.

Formado em educação física, Valter também foi fisiculturista e conquistou prêmios nacionais e internacionais.