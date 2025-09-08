Segurança

Após briga
Notícia

Personal trainer gaúcho é morto a facadas em Santa Catarina

Crime ocorreu em Chapecó, na manhã de domingo; mulher que estava no local do crime teria discutido com a vítima e ficou ferida. Ela era procurada por latrocínio

Vinicius Coimbra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS