Perna humana é localizada por pescadores no Guaíba, em Porto Alegre

Polícia Civil investiga caso de membro encontrado próximo à Avenida Diário de Notícias. Maria Stolting / Agência RBS

Pescadores encontraram parte de uma perna humana na tarde deste domingo (7). Conforme a Polícia Civil, o membro estava nas águas do Guaíba, em Porto Alegre.

A perna foi localizada nas proximidades da Avenida Diário de Notícias, entre o Centro de Treinamento do Grêmio e o Pontal Shopping, em um local conhecido como Píer Barra Shopping Sul.

Segundo a Polícia, a perícia vai indicar se esse membro pertence à mesma pessoa que a perna encontrada no último sábado (6) na Zona Sul de Porto Alegre.

A Polícia também investiga se esses restos mortais encontrados no final de semana têm ligação o caso da mulher morta e esquartejada, que teve partes do corpo dispersadas em diferentes pontos da Capital no mês de agosto.

Um suspeito do crime foi preso na última quinta-feira (4), na zona norte de Porto Alegre.

Possível relação com o crime da rodoviária

Segundo o delegado Carlos Eduardo Silva de Assis, tudo leva a crer que a perna pertencia a uma pessoa de sexo feminino, mas somente a análise pericial deve confirmar essa possibilidade.

— Esse membro tinha uma tatuagem e também estava enrolado num saco plástico com uma fita, que é bem semelhante, segundo o perito que atendeu esse local e o anterior lá na rodoviária, à fita utilizada (no tronco encontrado) na mala. Ressalto que somente os exames periciais de laboratório podem confirmar se está relacionado ou não ao fato ocorrido na rodoviária — explicou o delegado.