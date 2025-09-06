Perna humana é encontrada na praia de Ipanema, em Porto Alegre

Uma perna humana foi localizada na manhã deste sábado (6) na praia de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o membro foi encontrado boiando nas águas do Guaíba.

A localização se deu nas proximidades da Avenida Guaíba. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) esteve no local para fazer o levantamento.

A polícia vai investigar se há ligação com o caso da mulher morta e esquartejada, que teve partes do corpo dispersadas em diferentes pontos da Capital no mês de agosto. Um suspeito do crime foi preso na última quinta-feira (4), na zona norte de Porto Alegre.

Na última segunda-feira (1º), funcionários da rodoviária localizaram o tronco de uma mulher dentro de uma mala, que estava depositada no guarda-volumes desde 20 de agosto. O suspeito de ter entregue a mala com os restos mortais foi identificado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O publicitário Ricardo Jardim, 66 anos, foi preso de forma preventiva. No dia 13 de agosto, outras partes do corpo da mesma vítima já tinham sido encontradas dentro de sacos abandonados na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio.

Segundo o diretor do DHPP, delegado Mario Souza, a polícia não descarta que possa haver ligação entre os casos. No entanto, isso depende de realização de exame de DNA, pelo IGP.

Em relação ao caso da mala, a cabeça da vítima ainda não foi localizada. A polícia trata o crime como feminicídio, com motivação financeira. A vítima do crime seria uma namorada de Jardim, de 65 anos. Ela era vizinha dele numa pousada onde ele morava, na zona norte de Porto Alegre.