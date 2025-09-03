Perícia confirma que partes de corpo encontradas em mala na rodoviária de Porto Alegre e em rua na Zona Leste são da mesma pessoa

Tronco dentro de uma mala foi encontrado no guarda-volumes da rodoviária no dia 20 de agosto, e estava lá havia 12 dias. Gabriela Plentz / Agência RBS

Laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) apontou que o tronco encontrado dentro de uma mala no guarda-volumes da rodoviária de Porto Alegre possui o mesmo material genético dos braços e pernas localizados na Rua Fagundes Varela, bairro Santo Antônio, no dia 13 de agosto. Com isso, fica estabelecida a relação entre os dois casos, o que já vinha sendo trabalhado pela investigação.

O IGP informou, na manhã desta quarta-feira (3), que "a confirmação se deu por exame de DNA e o laudo já foi entregue à delegacia de polícia responsável pelo caso".

A confirmação permitirá chegar ao nome da vítima, o que, até o momento, não foi confirmado. Trata-se de uma pessoa com idade próxima a 50 anos.

A polícia tem como principais suspeitos do crime o homem que deixou a mala na rodoviária, no dia 20 de agosto, e a pessoa detentora do CPF que foi informado por ele ao entregar a bagagem no guarda-volumes.

Um terceiro homem, que se relacionava com uma mulher desaparecida recentemente, chegou a ser considerado suspeito de envolvimento, mas esta hispótese perdeu força e está praticamente descartada.

Relembre o caso

No dia 13 de agosto, braços e pernas foram encontrados na Rua Fagundes Varela, no bairro Santo Antônio, na zona leste da Capital.

Os restos mortais encontrados no dia 13 de agosto estavam em sacos de lixo, próximo ao cruzamento com a Bento Gonçalves. Guilherme Milman / Agencia RBS

A investigação da Polícia Civil trabalha com a hipótese de crime em contexto íntimo, e não relacionado ao crime organizado.

— Os cortes são precisos, técnicos, algo que não se vê em casos envolvendo facções. Além disso, integrantes de facção não vão se expor em local com câmeras e tanto movimento. Tudo se encaminha para um crime de relação íntima, não de crime organizado, podendo até ser feminicídio — destacou o delegado Mario Souza, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na terça-feira (2).

Leia Mais Ao menos três pessoas são investigadas em caso de mala com partes de um corpo encontrada na rodoviária de Porto Alegre

Souza também disse que não necessariamente o homem que deixou a mala na rodoviária foi quem matou a vítima e acrescentou:

— Pela experiência dos investigadores, está caminhando para uma situação da vítima conhecer quem organizou o assassinato.