Segurança

Bairro Mathias Velho
Notícia

Pastor é preso por suspeita de abusar sexualmente de adolescente durante curso para batismo em Canoas

Abusos teriam ocorrido em 2018. Outras duas pessoas procuraram as autoridades para relatar que foram vítimas do mesmo homem

Júlia Ozorio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS