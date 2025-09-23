Pastor é preso por suspeita de abusar sexualmente de adolescente durante curso para batismo em Canoas

Preso é suspeito de praticar abuso sexual contra uma adolescente 12 anos. Polícia Civil / Divulgação

Um pastor de 57 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta terça-feira (23), em Canoas, na Região Metropolitana. Ele é suspeito de praticar abuso sexual contra uma adolescente de 12 anos, durante a realização de um curso de preparação para o batismo.

Conforme o delegado Maurício Barison, titular da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Canoas (DPCA), o crime teria ocorrido em 2018, dentro da igreja na qual o suspeito atuava como líder religioso, no bairro Mathias Velho, em Canoas.

Naquele ano, a vítima havia iniciado o curso de preparação para se batizar na congregação. A investigação aponta que, durante os encontros preparatórios, o pastor teria manifestado desejos sexuais para a adolescente. No último dia do curso, ele teria dispensado os demais adolescentes e trancado a vítima no interior da igreja, onde teria cometido o abuso sexual.

De acordo com a polícia, o crime gerou impactos na saúde mental da menina, que desenvolveu transtornos de ansiedade e pânico. Ela começou a fazer tratamento psicológico e, após um longo acompanhamento profissional, foi encorajada a denunciar o caso às autoridades. Em fevereiro, após sete anos do crime, a vítima, atualmente com 19 anos, relatou os abusos à Polícia Civil.

— O sucesso da investigação vai para além da retirada do investigado por crimes sexuais da sociedade. Está também na libertação das vítimas de prisões emocionais e traumáticas causadas pelos abusos — afirmou o delegado Barison.

Outras vítimas

A DPCA de Canoas investiga pelo menos outros dois casos de abuso sexual envolvendo o mesmo pastor.