Parte de corpo é encontrada em mala na rodoviária de Porto Alegre

Parte de um corpo foi encontrada, nesta segunda-feira (1º), dentro de uma mala deixada na rodoviária de Porto Alegre em 20 de agosto. O forte cheiro nesta manhã chamou a atenção de funcionários do guarda-volumes, que acionaram a Brigada Militar.
Conforme a delegada Raíssa Araújo, da Polícia Civil, o tronco encontrado é de uma mulher adulta. O local foi isolado para o trabalho da polícia e da perícia.
Supervisor de volumes da rodoviária, Henrique Rodrigues foi quem encontrou os restos mortais. Ele conta que um homem contratou o serviço e deixou a bagagem no local há 12 dias, com a indicação de outra pessoa para retirada, o que não ocorreu.
— Nosso setor funciona rotativamente. Chega ali, paga para deixar (uma bagagem) ou para outra pessoa retirar — explica. — E começou a exalar o cheiro. Fica ali, normal, as pessoas demoram, às vezes, para pegar os volumes.
Conforme Rodrigues, a mala estava bem lacrada e é rígida. Em razão do cheiro forte, inicialmente, os funcionários suspeitaram de que havia comida estragada dentro e, então, levaram para a área de descarte. Já na parte externa da rodoviária, decidiram abrir a mala.
— No fim de semana, começou a dar cheiro. Hoje (segunda), o colega foi abrir o setor e falou que estava insuportável o cheiro. Tentei contato com os dados que tinha passado ali, não tive resposta, até para poder quebrar o cadeado e descartar as coisas. Eu achei que era comida — relata.
— A gente foi abrindo a mala, ali estava tudo envolto dentro de sacos pretos, plásticos. Nisso, a gente pegou uma faca, luva, foi abrindo, abrindo, o cheiro saindo. A gente viu que era uma parte de uma barriga, só aparecia a barriga assim.
Ainda não há informações sobre quem deixou a mala no local e a identidade da vítima.
Polícia vai investigar correlação com caso no bairro Santo Antônio
O Departamento de Homicídios investiga se a parte localizada dentro da mala na rodoviária pertence à pessoa cujo corpo foi encontrado esquartejado no bairro Santo Antônio em 13 de agosto.
Segundo a polícia, ambos os casos envolvem vítimas do sexo feminino. No episódio do mês passado, braços e pernas de uma mulher foram deixadas dentro de uma sacola na Rua Fagundes Varela. A vítima segue sem identificação.
Exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP) irão confirmar se há ligação entre os dois casos. A polícia solicitou ainda imagens de câmeras de segurança para tentar identificar o responsável por deixar a mala na rodoviária.
*Colaborou: Lucas de Oliveira