Pais são presos por suspeita de agredir bebê em Imbé

Um casal foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta sexta-feira (19) por suspeita de praticar agressões contra o próprio filho, um bebê de apenas três meses, em Imbé, no Litoral Norte.

Em interrogatório à polícia, o pai, 26 anos, admitiu ter "sacudido" e aplicado massagens no bebê com uso de força e de maneira agressiva em mais de uma ocasião.

Ele também relatou que, em um determinado episódio, teria puxado o cobertor onde a criança estava enrolada, causando uma fratura no fêmur direito do bebê.

A mãe, 27 anos, negou agredir diretamente o bebê, mas reconheceu que sabia da falta de paciência do companheiro com a criança. Ainda assim, ela confirmou que deixava o menino sob os cuidados do pai.

A investigação policial concluiu que a criança foi vítima de reiteradas agressões, praticadas pelo pai e toleradas pela mãe, configurando, assim, o crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, em continuidade delitiva.

O casal foi encaminhado ao sistema prisional.

Relembre o caso

A Delegacia de Polícia de Imbé soube do caso na semana passada, após o Conselho Tutelar da cidade registrar uma ocorrência policial. A entidade havia recebido um ofício do Hospital Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, indicando possíveis agressões contra a criança.

A investigação aponta que, no dia 26 de agosto, o bebê passou mal e deu entrada no Hospital de Tramandaí, em estado gravíssimo. A criança, que estava sob os cuidados do pai, estava "quase desfalecido, pálido e gemendo", segundo a polícia. O menino foi internado com fratura no fêmur direito.

Em razão da gravidade das lesões, ele foi transferido para o Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre. No local, foram realizados exames que apontaram múltiplas fraturas, em diferentes estágios de consolidação. Ou seja, que teriam ocorrido em diferentes dias.