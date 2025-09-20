Pais são presos por suspeita de agredir bebê em Imbé

Um casal foi preso preventivamente pela Polícia Civil nesta sexta-feira (19) por suspeita de praticar agressões contra o próprio filho, um bebê de apenas três meses, em Imbé, no Litoral Norte.
Em interrogatório à polícia, o pai, 26 anos, admitiu ter "sacudido" e aplicado massagens no bebê com uso de força e de maneira agressiva em mais de uma ocasião.
Ele também relatou que, em um determinado episódio, teria puxado o cobertor onde a criança estava enrolada, causando uma fratura no fêmur direito do bebê.
A mãe, 27 anos, negou agredir diretamente o bebê, mas reconheceu que sabia da falta de paciência do companheiro com a criança. Ainda assim, ela confirmou que deixava o menino sob os cuidados do pai.
A investigação policial concluiu que a criança foi vítima de reiteradas agressões, praticadas pelo pai e toleradas pela mãe, configurando, assim, o crime de lesão corporal grave em contexto de violência doméstica, em continuidade delitiva.
O casal foi encaminhado ao sistema prisional.
Relembre o caso
A Delegacia de Polícia de Imbé soube do caso na semana passada, após o Conselho Tutelar da cidade registrar uma ocorrência policial. A entidade havia recebido um ofício do Hospital Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, indicando possíveis agressões contra a criança.
A investigação aponta que, no dia 26 de agosto, o bebê passou mal e deu entrada no Hospital de Tramandaí, em estado gravíssimo. A criança, que estava sob os cuidados do pai, estava "quase desfalecido, pálido e gemendo", segundo a polícia. O menino foi internado com fratura no fêmur direito.
Em razão da gravidade das lesões, ele foi transferido para o Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre. No local, foram realizados exames que apontaram múltiplas fraturas, em diferentes estágios de consolidação. Ou seja, que teriam ocorrido em diferentes dias.
Um sangramento cerebral e hemorragias retinianas — na retina dos olhos —, assim como lesões compatíveis com as síndromes do Bebê Sacudido e da Criança Espancada foram identificados pelos médicos.