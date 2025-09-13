Segurança

Vale do Sinos
Notícia

Pai é condenado a mais de 90 anos de prisão por crimes sexuais e cárcere privado contra os próprios filhos em Portão

Atos ocorreram entre 2023 e 2024. De acordo com o TJ-RS, homem teria cometido violência física e psicológica. À época dos fatos, as vítimas tinham 12 e 18 anos de idade

g1 RS

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS