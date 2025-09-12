Segurança

Pai de santo e esposa viram réus por feminicídio, homicídios e ocultação de cadáver em caso de mãe, bebê e adolescente mortos em Esteio

Caso aconteceu em julho. Corpos foram encontrados em vala coberta por madeira dois dias após o assassinato

João Pedro Lamas

Madu Brito

