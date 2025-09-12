Pai de santo e esposa viram réus por feminicídio, homicídios e ocultação de cadáver em caso de mãe, bebê e adolescente mortos em Esteio

Corpos de Kauany e o bebê Miguel, de dois meses, foram encontrados em uma vala junto ao corpo de Ariel, amigo da jovem. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra o pai de santo Jocemar Antunes de Almeida, 46 anos, e a esposa dele, Belisia de Fátima da Silva, 41, pelos assassinatos de Kauany Martins Kosmalski, 18 anos, do bebê Miguel Martins Kosmalski, dois meses, e do adolescente Ariel Silva da Rosa, 16 anos, em Esteio, na Região Metropolitana. Com isso, eles viram réus e começam a responder a processo judicial pelos crimes.

O casal, preso preventivamente em julho, foi denunciado por:

Feminicídio triplamente majorado (Kauany)

Dois homicídios quadruplamente qualificados (Miguel e Ariel)

Três ocultações de cadáver

Duas corrupções de menores

Além disso, Almeida também foi denunciado por violação sexual mediante fraude. A denúncia foi oferecida pelo MP em 22 de agosto, após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, e foi recebida pela 1ª Vara Criminal da cidade no dia 25 de agosto.

A reportagem entrou em contato com a defesa de ambos, mas não obteve retorno até a atualização mais recente desta matéria.

Os corpos foram encontrados em uma vala coberta por madeira dois dias após o assassinato, em 20 de julho.

A Polícia Civil concluiu que Kauany, de 18 anos, foi assassinada com 52 golpes de faca. O bebê Miguel, de dois meses, morreu por traumatismo craniano, e Ariel, de 16 anos, foi morto por estar junto da amiga no momento do crime, não sendo o alvo principal.

Investigação policial

Em um primeiro momento, Jocemar afirmou, em depoimento aos investigadores, que matou sozinho a jovem, o bebê e o adolescente. Na ocasião, a investigação concluiu se tratar de um feminicídio.

No entanto, o interrogatório de Belisia à polícia causou mudança no rumo das investigações. A mulher disse que o marido matou apenas o adolescente, em razão de ele ter pedido socorro, configurando homicídio. O conflito entre as versões do pai de santo e da esposa pôs em dúvida a definição do crime como feminicídio.

De acordo com a delegada Marcela Smolenaars, mais de 15 pessoas foram ouvidas, imagens foram analisadas e dados de celulares dos suspeitos foram extraídos. A apuração confirmou a relação íntima entre a vítima Kauany e o suspeito Jocemar, e a premeditação do crime:

— A evolução probatória do inquérito mostrou que primeiro tratava-se de um feminicídio. Depois, com um novo interrogatório da Belisia, se tratava de um homicídio. E após análise dos celulares e das oitivas, sim, tratava-se de um feminicídio — afirmou a delegada.

A investigação da Polícia Civil confirmou que o pai de santo tinha uma relação extraconjugal com Kauany. Ele teria tentado matar a jovem cerca de um mês antes do crime.

"Desculpa, amor. Eu falhei. Não tive coragem", disse o suspeito à mulher, Belisia, em mensagem.

Miguel teria sido morto por Belisia. A perícia apontou traumatismo craniano como causa da morte do bebê.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) não pôde concluir, a partir de um copo plástico coletado, se o bebê era filho de Jocemar pelo exame de compatibilidade genética, informou a delegada:

— Como houve uma confissão por parte do suspeito e o reconhecimento por parte de várias testemunhas, nós dispensamos a produção dessa prova — explicou.

Ainda segundo a investigação, Jocemar se valia da condição de líder religioso também para corrupção de menores:

— O grupo que frequentava o terreiro era composto por pessoas humildes, emocionalmente desestruturadas, que buscavam a religião como um sustentáculo. Houve abuso de crianças, fornecimento de bebidas alcoólicas, cigarros — informou a delegada.

O crime

O caso aconteceu no dia 20 de julho, e os corpos das três vítimas foram localizados dentro de uma vala coberta por pedaços de madeira dois dias depois.

A tia de Kauany procurou a polícia após notar o desaparecimento. Policiais foram até a casa do pai de santo, que aparentou nervosismo e confessou o crime, mas disse que ele tinha sido o responsável pelos assassinatos, inocentando a esposa.

Foi ele que levou a equipe policial até onde os corpos das vítimas foram escondidos. Jocemar foi preso em flagrante.