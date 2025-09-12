Pai de santo e esposa viram réus por feminicídio, homicídios e ocultação de cadáver em caso de mãe, bebê e adolescente mortos em Esteio

A Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) contra o pai de santo Jocemar Antunes de Almeida, 46 anos, e a esposa dele, Belisia de Fátima da Silva, 41, pelos assassinatos de Kauany Martins Kosmalski, 18 anos, do bebê Miguel Martins Kosmalski, dois meses, e do adolescente Ariel Silva da Rosa, 16 anos, em Esteio, na Região Metropolitana. Com isso, eles viram réus e começam a responder a processo judicial pelos crimes.
O casal, preso preventivamente em julho, foi denunciado por:
- Feminicídio triplamente majorado (Kauany)
- Dois homicídios quadruplamente qualificados (Miguel e Ariel)
- Três ocultações de cadáver
- Duas corrupções de menores
Além disso, Almeida também foi denunciado por violação sexual mediante fraude. A denúncia foi oferecida pelo MP em 22 de agosto, após a conclusão do inquérito pela Polícia Civil, e foi recebida pela 1ª Vara Criminal da cidade no dia 25 de agosto.
A reportagem entrou em contato com a defesa de ambos, mas não obteve retorno até a atualização mais recente desta matéria.
Os corpos foram encontrados em uma vala coberta por madeira dois dias após o assassinato, em 20 de julho.
A Polícia Civil concluiu que Kauany, de 18 anos, foi assassinada com 52 golpes de faca. O bebê Miguel, de dois meses, morreu por traumatismo craniano, e Ariel, de 16 anos, foi morto por estar junto da amiga no momento do crime, não sendo o alvo principal.
Investigação policial
Em um primeiro momento, Jocemar afirmou, em depoimento aos investigadores, que matou sozinho a jovem, o bebê e o adolescente. Na ocasião, a investigação concluiu se tratar de um feminicídio.
No entanto, o interrogatório de Belisia à polícia causou mudança no rumo das investigações. A mulher disse que o marido matou apenas o adolescente, em razão de ele ter pedido socorro, configurando homicídio. O conflito entre as versões do pai de santo e da esposa pôs em dúvida a definição do crime como feminicídio.
De acordo com a delegada Marcela Smolenaars, mais de 15 pessoas foram ouvidas, imagens foram analisadas e dados de celulares dos suspeitos foram extraídos. A apuração confirmou a relação íntima entre a vítima Kauany e o suspeito Jocemar, e a premeditação do crime:
— A evolução probatória do inquérito mostrou que primeiro tratava-se de um feminicídio. Depois, com um novo interrogatório da Belisia, se tratava de um homicídio. E após análise dos celulares e das oitivas, sim, tratava-se de um feminicídio — afirmou a delegada.
A investigação da Polícia Civil confirmou que o pai de santo tinha uma relação extraconjugal com Kauany. Ele teria tentado matar a jovem cerca de um mês antes do crime.
"Desculpa, amor. Eu falhei. Não tive coragem", disse o suspeito à mulher, Belisia, em mensagem.
Miguel teria sido morto por Belisia. A perícia apontou traumatismo craniano como causa da morte do bebê.
O Instituto Geral de Perícias (IGP) não pôde concluir, a partir de um copo plástico coletado, se o bebê era filho de Jocemar pelo exame de compatibilidade genética, informou a delegada:
— Como houve uma confissão por parte do suspeito e o reconhecimento por parte de várias testemunhas, nós dispensamos a produção dessa prova — explicou.
Ainda segundo a investigação, Jocemar se valia da condição de líder religioso também para corrupção de menores:
— O grupo que frequentava o terreiro era composto por pessoas humildes, emocionalmente desestruturadas, que buscavam a religião como um sustentáculo. Houve abuso de crianças, fornecimento de bebidas alcoólicas, cigarros — informou a delegada.
O crime
O caso aconteceu no dia 20 de julho, e os corpos das três vítimas foram localizados dentro de uma vala coberta por pedaços de madeira dois dias depois.
A tia de Kauany procurou a polícia após notar o desaparecimento. Policiais foram até a casa do pai de santo, que aparentou nervosismo e confessou o crime, mas disse que ele tinha sido o responsável pelos assassinatos, inocentando a esposa.
Foi ele que levou a equipe policial até onde os corpos das vítimas foram escondidos. Jocemar foi preso em flagrante.
Ele contou aos policiais que Kauany e Ariel foram mortos a facadas em um ponto de encontro marcado com as vítimas e, depois, os corpos foram colocados em um carro para, finalmente, serem escondidos na vala. Ariel foi morto porque estava com Kauany, mas não era o alvo principal dos suspeitos.