Comunidade Osho Rachana
"Guru espiritual" é indiciado por 13 crimes que incluem tortura, charlatanismo e violência sexual

Adir Aliatti, rebatizado Prem Milan, é suspeito de coagir seguidores a praticar sexo livre como forma de terapia e pregar cura gay, entre outros delitos. Polícia fala em 40 vítimas e desvio de pelo menos R$ 20 milhões

Pâmela Rubin Matge

