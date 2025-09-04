Segurança

Alucinógeno
Notícia

Organização criminosa que comercializava "cogumelos mágicos" para todo o Brasil é alvo de operação policial

Nove pessoas foram presas e mais de 3 mil pacotes da substância psicodélica apreendidos, num total de 1,3 tonelada, que eram enviados pelos Correios ao DF

Zero Hora

