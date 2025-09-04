Organização criminosa que comercializava "cogumelos mágicos" para todo o Brasil é alvo de operação policial

Polícia Civil do DF cumpriu mandados em oito Estados. PCDF / Divulgação

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), nove pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada na produção e comercialização de cogumelos alucinógenos. A operação ocorreu em oito Estados e interceptou mais de 3 mil pacotes da substância, que eram vendidos pelas redes sociais e enviados pelos Correios.

De acordo com o g1, as ações foram realizadas no Distrito Federal, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo. Segundo os investigadores, trata-se da maior rede de distribuição de cogumelos com psilocibina já identificada no Brasil.

Como funcionava o esquema

De acordo com a polícia, o grupo utilizava redes sociais e influenciadores digitais para divulgar os produtos, voltados principalmente a jovens frequentadores de festas de música eletrônica. Os cogumelos eram comercializados em três formatos: desidratados, misturados ao mel ou encapsulados.

A venda seguia o modelo de dropshipping — sistema em que o vendedor não mantém estoque físico, apenas intermedia a entrega. Embora houvesse cultivo próprio no DF, a produção não supria a demanda.

O centro da operação foi identificado em Curitiba (PR), onde galpões funcionavam como laboratório e salas de cultivo, com capacidade para produzir até 200 quilos por mês.

Entre 2024 e 2025, foram rastreadas 3.718 encomendas enviadas ao DF, totalizando mais de 1,3 tonelada de cogumelos.

Efeitos e riscos

Conhecidos como “cogumelos mágicos”, os produtos continham psilocibina – substância psicodélica que altera a percepção sensorial, a noção de tempo e espaço, e pode provocar experiências visuais e emocionais intensas.

O delegado Waldek Fachinelli alerta para os riscos:

— Entre os diversos efeitos estão psicose, transtornos mentais, desconexão da realidade e paranoia. Há casos de recorrência espontânea dos efeitos, mesmo anos após o consumo.

A substância é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Influência digital e lucro milionário

A investigação apontou que o grupo investia em patrocínios de festivais de música eletrônica para atrair consumidores. Influenciadores e DJs eram recrutados para promover os produtos em eventos e redes sociais.

A estimativa é que a organização tenha movimentado cerca de R$ 26 milhões em um ano.