Operação prende cinco integrantes de grupo criminoso que fornece drogas para traficantes em Pelotas

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (5) uma ofensiva contra o grupo criminoso apontado como responsável pelo fornecimento de crack e cocaína para traficantes de Pelotas, no sul do Estado.

Até o momento, cinco pessoas foram presas durante a segunda fase da Operação Macan. Entre esses, quatro foram presos preventivamente e um em flagrante.

Conforme a polícia, cerca de 50 policiais cumpriram 31 mandados de busca e apreensão nos bairros Fragata e Areal. Além disso, 19 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas foram bloqueadas.

— Dos quatro presos [preventivamente] na data de hoje, dois deles já tinham sido presos ao longo das investigações por prisão preventiva, um deles já tinha sido preso em flagrante com arma e droga, e apenas um deles que estava em liberdade — afirma o delegado Rafael Lopes, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Pelotas.

Grupo mantinha depósito para armazenar armas e drogas

Segundo a polícia, os investigadores identificaram dois locais utilizado pelo grupo criminoso para armazenar drogas e armas. Em um deles, um casal foi preso em flagrante com 18kg de cocaína e 15kg de crack.