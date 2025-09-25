Segurança

Empresas de fachada
Notícia

Operação do MP de SP e da Receita Federal mira esquema do PCC no setor de combustíveis

Ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que revelou a infiltração da organização criminosa em fintechs

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS