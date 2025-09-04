Operação do Ministério Público contra esquema de jogos de azar prende sete pessoas no RS

Materiais apreendidos durante a operação. MPRS / Divulgação

A operação Shutdown, deflagrada nesta quinta-feira (4) contra um esquema criminoso de jogos de azar, cumpriu 12 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão. A ação foi realizada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) com apoio do MP do Rio Grande do Sul.

No RS, sete pessoas foram presas. Os criminosos atuavam nos dois Estados e eram investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e exploração de jogos de azar, especialmente o "jogo do bicho".

No RS, oito pessoas eram investigadas, sendo três em Guaíba, na Região Metropolitana, e cinco em Três Passos, na Região Noroeste.

Conforme a investigação, os criminosos tinham um esquema sofisticado de lavagem de capitais oriundos da exploração de jogos de azar, com uso de "laranjas", empresas de fachada e movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada.

Segundo o MPSC, o grupo criou várias empresas que atuavam em diferentes ramos, sem atividade comercial real, porém apresentando intensa movimentação financeira, operando frequentemente com pagamentos em espécie.

Esses elementos, conforme o órgão, apontam para a chamada terceira fase da lavagem de capitais, conhecida como integração, quando o dinheiro de origem ilícita é incorporado à economia legal.

Entre os bens apreendidos estão mais de US$ 400 mil, R$ 976 mil em dinheiro, 24 veículos, incluindo três carros de luxo, um iate e uma lancha. Além disso, também foram feitos o sequestro de bens, confisco e bloqueio de contas dos investigados.